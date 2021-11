Lubatti alla fermata

Dicono che… per quanto all’apparenza possano apparire plausibili, certe voci riguardo le prossime nomine nelle partecipate di Torino siano del tutto prive di fondamento. A partire da quella, circolata nelle ultime ore, secondo cui il prossimo numero uno di Gtt potrebbe essere l’ex assessore ai Trasporti della giunta di Piero Fassino, Claudio Lubatti, ora plenipotenziario di Azione in Piemonte. Sebbene Lo Russo riconosca all’ex collega il lavoro svolto per assicurargli l’appoggio di Carlo Calenda, c’è la legge Madia a impedire a ogni ex consigliere, sindaco o assessore di essere nominato in una partecipata dell’ente per cui ha prestato servizio prima di un paio d’anni. Non solo: per quella posizione Lo Russo starebbe cercando una figura manageriale di alto profilo (più che un ex politico) in grado di rilanciare definitivamente l’azienda del trasporto pubblico subalpino.