Senza scranno e contratto

Dicono che… il passaggio in zona Cesarini dalla Lega a Forza Italia (ultimo approdo dopo lungo peregrinare) non abbia portato bene a Federica Scanderebech, che al termine di questa tornata elettorale si è ritrovata – come si suol dire – a piedi. Non solo le mancate dimissioni di Andrea Tronzano le impediscono di ottenere l’agognato scranno in Sala Rossa, essendo lei la prima esclusa nella lista dei berluscones; ora pare abbia pure perso la consulenza per il gruppo a Palazzo Lascaris. Nel parlamentino di via Alfieri, infatti, il passaggio di Carlo Riva Vercellotti da Forza Italia a Fratelli d’Italia, ha provocato una riduzione del finanziamento di circa 60mila euro e uno dei primi contratti a saltare pare essere stato proprio quello della Scanderebech.