QUESTIONE PERSONALE

In Comune mancano 5mila dipendenti

Il sindaco di Torino Lo Russo dà i numeri dell'"emergenza personale" a Palazzo Civico. Su 164 dirigenti solo 86 sono in servizio. Servono nuove assunzioni. "Obiettivo abolire il precariato"

C’è una differenza di oltre 5mila persone fra la pianta organica del Comune di Torino, cioè i dipendenti di cui la macchina burocratica avrebbe bisogno per funzionare a pieni giri, e il personale effettivamente in servizio. Una emergenza che si configura nei numeri ancora più grave di quanto ipotizzato all’inizio dal sindaco Stefano Lo Russo che ha dettagliato in aula lo stato dell’arte illustrando la delibera sul riordino degli uffici. “L’obiettivo di mandato è aumentare il personale e abolire il precariato in Comune” sono state le parole del primo cittadino. Perché in questo momento, ha proseguito, “la situazione della macchina comunale è estremamente difficile” al punto che “c’è una riduzione molto significativa della capacità di erogare i servizi dell’ente in tutti i suoi comparti”.

Per quel che riguarda i dirigenti, il sindaco ha spiegato che a fronte di una dotazione organica di 164 sono 86 quelli in servizio (ne mancano 78, quasi la metà), mentre a fronte di 3.360 funzionari solo 2.065 sono in servizio (il 61 per cento). Complessivamente i dipendenti attuali sono 7.591, ossia 5.109 in meno della pianta organica (12.700). “A fronte di una carenza di questa portata – ha sottolineato Lo Russo – in alcuni settori è a rischio la stessa erogazione dei servizi essenziali e a questo si aggiunge l’arrivo dei fondi Pnrr. L’indirizzo che viene dato per la riorganizzazione della macchina comunale apre alle tre modalità ordinarie con cui si può attingere e noi abbiamo intenzione di utilizzarle tutte, ossia la mobilità da altri enti pubblici di personale dirigente, le dirigenze a tempo determinato e i concorsi pubblici. Ma questo non basta - ha concluso - e sono in corso, anche a livello di Anci, interlocuzioni per chiedere al Governo un intervento straordinario di aiuto agli enti locali. È nostra intenzione aumentare il personale in tutti i comparti del Comune e dare lavoro stabile”.