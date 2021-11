Comunali: assessore Straneo lancia Per Alessandria

Per Alessandria è il nome del movimento civico lanciato da Silvia Straneo, attuale assessore nella giunta di Gianfranco Cuttica di Revigliasco, in vista delle elezioni amministrative del prossimo anno. Con lei anche il consigliere Elisabetta Onetti, sempre in arrivo da SiAmo Alessandria (Civica già del 2017), e altre persone, soprattutto donne - "per noi ancora troppo sottorappresentate" - con l'obiettivo principale di fare da ponte, collegamento tra città e palazzo. Simbolo del nuovo movimento il grifone, raffigurato nello stemma del capoluogo, "sinonimo di energia e forza", circondato dal disegno stilizzato della storica fortezza della Cittadella militare. Inaugurazione della sede - "vero e proprio laboratorio di idee, aperto a chi voglia affiancarci e contribuire" - in via Piacenza 53 alle 16 di sabato 27 novembre. "A fine di questo primo mandato, un po' più professionalizzati, intendiamo portare avanti la progettualità per una città proiettata verso il futuro- rimarca Straneo -, alla quale abbiamo già lavorato in questi anni, sia pure con le difficoltà e le battute d'arresto legate anche al perdurare dell'emergenza pandemica da Covid. Per questo, rimaniamo nell'area di centrodestra, nostra casa ideale, ribadendo la fiducia al sindaco Cuttica".