Fondazione Crt "porta in scena" 58 eventi culturali

Dal teatro alla musica, 58 produzioni culturali vanno in scena con il sostegno complessivo di 550 mila euro della Fondazione Crt. Sono pronti i risultati del bando Not&Sipari (seconda sessione), dedicato alle produzioni artistiche in Piemonte e Valle d'Aosta. A beneficiare delle risorse sono associazioni non profit, enti locali e istituti didattici di alta formazione che promuovono grandi rassegne ed eventi di rilevanza locale, dal vivo ma anche "online": una modalità diffusasi con la pandemia, e divenuta ormai parte integrante dell'offerta culturale. "La cultura, in tutte le sue declinazioni, è un collante fondamentale della comunità, a maggior ragione dopo la pandemia: in un momento così complesso, la Fondazione Crt tiene accese le luci delle produzioni artistiche, un ecosistema strategico per il territorio anche sotto il profilo economico-occupazionale", afferma il presidente della Fondazione Crt, Giovanni Quaglia. "Innovazione, interdisciplinarietà, networking, modelli di business sostenibili: sono gli elementi-chiave del bando Not&Sipari della Fondazione Crt, che fa leva sulla capacità degli enti di progettare e produrre cultura generando un impatto positivo sui territori e nel Paese", dichiara il segretario generale della Fondazione Crt, Massimo Lapucci. Not&Sipari ha sostenuto finora oltre 4.000 iniziative per 43 milioni di euro.