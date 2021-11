VERSO IL VOTO

Urne metropolitane, ecco le liste

Tre formazioni in campo. Centrosinistra pronto a fare il pieno e tra i candidati spunta il radicale Viale. Nel centrodestra ogni partito ha il suo alfiere, ma attenzione all'outsider Giulivi. Presenza grillina ridotta al lumicino, favoriti Marocco e Salvai

Tutte e tre le coalizioni che si presentano in Città Metropolitana di Torino sono riuscite a ottenere il numero minimo di firme (150 tra gli amministratori dell’ex provincia) per presentarsi alle elezioni di secondo livello in programma il prossimo 19 dicembre. Gli uffici di corso Inghilterra hanno tempo fino all’11 dicembre per verificare la correttezza delle procedure.

Hanno diritto di voto 3837 tra sindaci e consiglieri in carica. I 18 consiglieri metropolitani che risulteranno eletti formeranno il nuovo Consiglio metropolitano di Torino e saranno guidati, come previsto dalla legge, dal sindaco del comune capoluogo, quindi dal primo cittadino di Torino Stefano Lo Russo. Si voterà nel seggio centrale di Torino, in corso Inghilterra 7, e nei Comuni di Chieri, Chivasso, Ciriè, Collegno, Ivrea, Moncalieri, Pinerolo, Rivarolo, Settimo Torinese, Susa.

Il centrosinistra si presenta unito sotto le insegne di Città di Città, lista ormai collaudata nelle precedenti tornate elettorali. Tra i 18 in corsa ci sono 10 uomini e 8 donne, ma tra gli eletti questa distanza è destinata ad ampliarsi. L’unica sorpresa è rappresentata da radicale Silvio Viale, candidato della Lista civica di Lo Russo. È lui il terzo candidato di Torino della lista, dopo che il Pd aveva designato la capogruppo in Sala Rossa Nadia Conticelli e Caterina Greco, gli altri vengono dall'area metropolitana.

Il centrosinista mira a eleggere tra i 12 e i 14 consiglieri sui 18 complessivi, il centrodestra punta su un candidato per ogni partito: il sindaco di Beinasco Daniel Cannati (Lega), il consigliere di Luserna San Giovanni Enrico Delmirani (Torino Bellissima), il primo cittadino di Rivoli Andrea Tragaioli (Forza Italia) e il consigliere comunale di Ciriè Davide D'Agostino (Fratelli d'Italia) con il sindaco di Venaria Reale Fabio Giulivi nel ruolo di battitore libero, sostenuto da un pezzo della Lega. Per via del voto ponderato, dopo la sconfitta di Torino, la presenza dei pentastellati è invece destinata a essere ridotta al lumicino: uno massimo due i futuri rappresentanti del Movimento 5 stelle dove i due candidati forti dovrebbero essere l'ex vicesindaco metropolitano Marco Marocco, consigliere uscente a Chivasso, e il sindaco di Pinerolo Luca Salvai. Decisivo sarà il voto dei torinesi che, almeno stando a quanto dicono loro, sono in lista per subentrare a eventuali decadenze ma non si voteranno.

Città di Città (centrosinistra)

BENEDETTI Elisa (consigliera comunale di Torre Pellice)

CAMBURSANO Sonia (sindaca di Strambino)

CERA Valentina (consigliera comunale di Nichelino)

COGNO Marco (sindaco di Torre Pellice)

CONTICELLI Nadia (consigliere comunale di Torino)

COSTANTINO Silvano (consigliere comunale di Moncalieri)

DE ZUANNE Emanuele (consigliere comunale di Volpiano)

GAVAZZA Andrea (sindaco di Cavagnolo)

GRECO Caterina (consigliere comunale di Torino)

GUERRINI Gianfranco (sindaco di Vinovo)

MAZZA Pasquale Mario ( sindaco di Castellamonte)

PAGLIASSO Elisa (consigliera comunale di Pino torinese)

PAPURELLO Ugo Giuseppe Guido (sindaco di San carlo canavese)

PORTA Alessandra (consigliera comunale di Gassino torinese)

SCHILLACI Rossana (consigliera comunale di Venaria reale)

SICCHIERO Alessandro (sindaco di Chieri)

SUPPO Jacopo (sindaco di Condove)

VIALE Silvio (consigliere comunale di Torino)

Lista Civica per il territorio (centrodestra)

CANNATI Daniel (sindaco di Beinasco)

DELMIRANI Enrico (consigliere comunale di Luserna San Giovanni)

TRAGAIOLI Andrea (sindaco di Rivoli)

D’AGOSTINO Davide (consigliere comunale di Ciriè)

BORDESE Marina (consigliera comunale di Villafranca Piemonte)

CERRINA Simona (consigliera comunale di Almese)

COMINETTO Franco (sindaco di Burolo)

GHIO Roberto (consigliere comunale di Santena)

GIULIVI Fabio (sindaco di Venaria reale)

GRAZIANO Giovanni Agostino (consigliere comunale di Ozegna)

GRISOLIA Carmela (consigliera comunale di Prascorsano)

MARTA Clara (consigliera comunale di San Raffaele Cimena)

MORERO Vanessa (consigliera comunale di Bricherasio)

OTTAVIANO Anna Maria (consigliera comunale di Lombriasco)

PATRIZIA Roberto (consigliere comunale di Buriasco)

USSEGLIO Min Mauro (consigliere comunale di Buttigliera Alta)

ZANELLA Erminia (consigliera comunale di Virle)

ZOGGIA Antonella (consigliera comunale di Bussoleno)

Obiettivi comuni (Movimento 5 stelle)

MAROCCO Marco (consigliere comunale di Chivasso)

SALVAI Luca (sindaco di Pinerolo)

BIANCO Fabio (consigliere comunale di Trofarello)

CALLEGARI Tatjana (consigliera comunale di Avigliana)

SURIANI Andrea (consigliere comunale di Orbassano)

TORTOLA Cinzia (consigliera comunale di Borgaro torinese)

DI MAURO Davide (consigliere comunale di Collegno)

FRESC Luigi Massimo (consigliere comunale di Ivrea)

D'ANGELO Domenico (consigliere comunale di Santena)

CARAMASCHI Francesco (consigliere comunale di San Carlo canavese)

FASSONE Barbara (consigliera comunale di Moncalieri)

MILANI Giuseppe Paolo (consigliere comunale di Rivoli)

RUSSI Andrea (consigliere comunale di Torino)

SGANGA Valentina (consigliera comunale di Torino)

CASTIGLIONE Dorotea (consigliera comunale di Torino)

MASTELLA Elena (consigliera comunale di Rivoli)

ZACCARIA Arianna (consigliera comunale di Santena)