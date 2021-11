Exor: Elkann, 9 miliardi dal 2022 da investire

Con i proventi della vendita di PartnerRe Exor. la holding della famiglia Agnelli avrà in cassa 9 miliardi di euro da investire, disponibili a meta' del prossimo anno. Lo ha detto il presidente John Elkann durante l'incontro con la stampa in occasione dell'Investor Day. "In tutto sono dieci miliardi. Prevediamo di utilizzare 500 milioni per un buy back e di ridurre il debito da 4,5 a 4 miliardi a fine 2022. Restano 9 miliardi di euro che investiremo nei settori di maggiore interesse: sanita', lusso e tecnologia", ha spiegato Elkann.