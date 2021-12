Contagi metropolitani

Dicono che… la seduta del Consiglio Comunale di Rivoli sul bilancio di previsione, prevista per fine mese, rischi di saltare a causa dell’assenza di cinque esponenti della Lega, risultati positivi al Covid. Il contagio si sarebbe propagato dopo una riunione dei consiglieri del Carroccio, convocata proprio in preparazione dell’assemblea cittadina, presenti anche gli assessori del partito. Dei cinque consiglieri contagiati risulterebbe solo il più anziano ad essere vaccinato, quattro non sarebbero in possesso del green pass. Una situazione che ha impedito finora lo svolgimento in presenza del Consiglio e che ha indotto il sindaco Andrea Tragaioli a frequentare lo stretto necessario gli uffici del Comune: per evitare il contagio e – aggiungono i maligni – pure per dedicare più tempo alla sua campagna elettorale per la Città Metropolitana.