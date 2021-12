Disabili: Fondazione Crt, al via 130 progetti di inclusione

Con un investimento di 1 milione e 450 mila euro, Fondazione Crt da' il via a 130 progetti di inclusione nell'ambito di Vivomeglio, iniziativa per migliorare la qualità della vita di donne, uomini, ragazzi in difficoltà, e aumentare l'autonomia delle persone con disabilità. "I progetti sostenuti con Vivomeglio aggiungono un nuovo tassello all'ecosistema dell'inclusione che la Fondazione CRT, in sinergia con le associazioni del territorio, ha contribuito a delineare in questi anni, promuovendo una cultura che valorizza la diversità come risorsa", spiega il presidente della Fondazione Crt, Giovanni Quaglia. "'Leave no one behind' una delle sfide dell'Agenda 2030 che la Fondazione Crt ha fatto propria, sia attraverso il sostegno e la messa in campo di idee innovative, efficaci e sostenibili per l'inclusione, sia attraverso un percorso non-stop di formazione del capitale umano sul tema dell'accoglienza", aggiunge il segretario generale della Fondazione Crt, Massimo Lapucci. Salgono così a oltre 27 milioni di euro i contributi erogati dalla Fondazione Crt nell'ambito di 'Vivomeglio' a enti e associazioni dal 2005 ad oggi, per un totale di oltre 2.500 interventi.