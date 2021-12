DIRITTI & ROVESCI

Il sindaco Lo Russo in carcere:

"C'è molto lavoro da fare"

Visita del primo cittadino di Torino all'istituto penitenziario delle Vallette: "Farsi carico di chi è dentro è interesse anche di chi è fuori". Con lui il deputato Giorgis e il consigliere regionale Valle

“Farsi carico dei processi riabilitativi di chi è dentro è interesse di chi è fuori molto più di quanto si possa immaginare”. A dirlo è il sindaco di Torino Stefano Lo Russo che questa mattina ha visitato la casa circondariale Lorusso e Cutugno, insieme al parlamentare Pd Andrea Giorgis, che durante il suo incarico di sottosegretario nel secondo governo Conte si è occupato di carceri, e al consigliere regionale dem Daniele Valle. “Le strutture di detenzione operative e funzionali sono interesse di tutti” ha ribadito il primo cittadino, secondo cui “su questo a Torino, come nel resto del Paese, c’è davvero molto lavoro da fare”. Insomma, “serve l’impegno di tutte le istituzioni per rendere quel luogo migliore”.

Una visita che arriva dopo lo scandalo del Sestante, il reparto psichiatrico del carcere torinese lasciato in “condizioni invivibili” come lo stesso garante Mauro Palma le aveva definite. “Oltre quel cancello – dice Lo Russo – ho visitato i vari settori, parlato con alcune detenute e detenuti e con i diversi operatori, agenti della Polizia penitenziaria, personale amministrativo e sanitario. Serve l’impegno di tutte le istituzioni per rendere quel luogo migliore. Pur nelle difficoltà logistiche e ambientali – puntualizza il primo cittadino – ho trovato però motivazione e disponibilità”.