Regione e sentimento

Dicono che… il motivo per cui il Movimento 5 stelle non abbia intenzione di lasciare Giorgio Bertola nell’Ufficio di presidenza di Palazzo Lascaris non sia tanto il fatto che questi abbia abbandonato il partito, fondando assieme a Francesca Frediani il Movimento 4 ottobre, quanto piuttosto la necessità di incrementare il budget a disposizione dei consiglieri grillini per evitare la causa di lavoro minacciata da una dipendente del gruppo, licenziata dopo la scissione. Una situazione complicata quella all’interno della formazione capitanata da Sean Sacco, dove tra il personale di staff e gli eletti si mescolano questioni politiche e di cuore: un film già visto una decina d’anni fa. E non andò a finire bene (almeno per uno dei due).