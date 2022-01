LOTTA AL COVID

Nessun allarme, i vaccini ci sono

Ammontano a 1,6 milioni le dosi a disposizione del Piemonte per il mese di gennaio. Scorte sufficienti a coprire il target medio quotidiano di 50 mila somministrazioni al giorno annunciato dal governatore Cirio. Attesi nuovi arrivi in settimana

Nessun allarme ingiustificato. A dispetto di quanto scritto questa mattina da un giornale, non vi sono carenze di vaccini. Ammontano, infatti, a 1,6 milioni i vaccini anti-Covid a disposizione del Piemonte per il mese di gennaio, un numero sufficiente a coprire il target medio quotidiano di 50 mila somministrazioni al giorno annunciato nei giorni scorsi dal governatore Alberto Cirio. La struttura commissariale si è comunque già resa disponibile, qualora necessario, a integrare le dosi in caso di necessità. Sommando la disponibilità attuale di circa 700.000 dosi agli arrivi previsti entro fine mese, la disponibilità complessiva in Piemonte è di circa 1.400.000 vaccini. Calcolando però l’uso di Moderna doppio, dal momento che per la terza dose di Moderna si utilizza mezza fiala, la disponibilità reale è appunto di circa 1.600.000 vaccini. A questi quantitativi, informa la Regione Piemonte, si sommano anche 84.500 dosi di Pfizer pediatrico, di cui nelle prossime settimane ne sono attese altre 216.000. Il target complessivo potenziale in Piemonte dei 5-11enni è di 246 mila bambini. “Al momento hanno aderito in 47mila e ne abbiamo già vaccinati quasi 15mila. L’obiettivo è completare tutti quelli che hanno aderito prima che ricominci la scuola dopo le feste”.