Quel carciofo di Pedrale

Dicono che… Luca Pedrale abbia preso alla lettera, persin troppo, quella “politica del carciofo” resa famosa da Carlo Emanuele III. L’ex consigliere regionale di Forza Italia, recentemente nominato al vertice piemontese della neonata creatura mastelliana “Noi Di Centro”, oltre a fornire il suo imprescindibile punto di vista sulle principali vicende che interessano l’opinione pubblica offre preziosi consigli per una sana alimentazione. Nei giorni scorsi, sulla sua pagina Fb, ha postato un articolo in cui si evidenziano le tante proprietà benefiche del celebre ortaggio che consumato “crudo o cotto aiuterebbe il pancreas a liberarsi dai grassi e terrebbe sotto controllo il colesterolo alto”. E così dopo essere stato per anni testimonial indiscusso della panissa vercellese – ingaggiando duelli dalle lunghe forchette con i rivali novaresi della paniscia – ora si scopre novello Calindri nell’esaltare il carciofo come miglior antidoto al logorio della vita moderna.