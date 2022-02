Napoli (Ci), surreale proposta Marrone su Irpef

"Una proposta surreale e priva di senso. L'idea che la Regione possa tiranneggiare il Comune di Torino, minacciando di tagliare i trasferimenti se aumenta l'aliquota Irpef, è più che singolare". Così Osvaldo Napoli, deputato di Coraggio Italia, commenta le dichiarazioni dell'assessore regionale Maurizio Marrone (Fdi). "Trovo inaccettabile - dice - impostare la lotta politica, sempre legittima, usando il ricatto istituzionale. Si può opinare che il sindaco Lo Russo poteva scegliere altre strade per il riequilibrio di bilancio, reso indispensabile per accedere ai fondi del Pnrr. Ma l'idea che la Regione possa tiranneggiare il Comune di Torino, minacciando di tagliare i trasferimenti se aumenta l'aliquota Irpef, è più che singolare. Lo Russo e la sua maggioranza devono essere liberi di fare le loro scelte: saranno poi gli elettori a dare il loro giudizio". Per Napoli è "ancora più stravagante l'idea di ridurre le addizionali regionali con i risparmi derivanti dal taglio dei trasferimenti al Comune di Torino". "Sarebbe come dire - afferma - che con i soldi di circa 200 mila torinesi si dovrebbero ridurre le aliquote a qualche milione di piemontesi. Surreale, ma soprattutto ridicolo".