Conticelli (Pd), Marrone si fa beffe dei torinesi

"All'assessore Marrone, che prende in giro i cittadini, sfuggono due cose: i fondi regionali trasferiti al Comune di Torino non sono una mancetta per il sindaco, ma sono servizi per i torinesi, come trasporto pubblico, fondo sociale e altro; e la manovra del capoluogo è collegata ad un trasferimento da parte del Mef di 70 milioni che compenseranno le spese per i mutui passivi e consentiranno di potenziare i servizi". Così la capogruppo del Pd al Comune di Torino, Nadia Conticelli. "Oltretutto - aggiunge - i fondi regionali provengono dallo Stato e sono destinati ai Comuni, quindi non sarebbe neppure fattibile. Dato per assodato che si tratta di una provocazione demagogica e sterile, ci aspettiamo invece che il presidente Cirio i conti li sappia fare nell'interesse dei piemontesi tutti, torinesi compresi, e che accompagni lo sforzo del Comune per la ripresa economica e sociale, come si è impegnato responsabilmente a fare".