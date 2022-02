Torino: senza assunzioni nel 2024 mancheranno 500 civich

Senza assunzioni, nel 2024 alla polizia municipale di Torino mancherebbero circa 500 unità. È quanto emerso nella seduta della prima Commissione consiliare, durante la quale l'assessora alla Sicurezza, Gianna Pentenero, ha illustrato numeri e prospettive del corpo dei civich. "La divisione - ha spiegato - conta oggi 1.514 fra commissari, ispettori e agenti, 131 amministrativi e 28 ausiliari, per un totale 1.673 unità. Da qui al 2024 si stimano circa 300 pensionamenti, arrivando a poco più di 1.300 unità a fronte di un paramento di legge che fissa a 1.800 il livello essenziale, dato che negli ultimi anni non e' mai stato raggiunto. L'età media è di 51-52 anni, piuttosto alta per il tipo di lavoro". Per quel che riguarda il personale idoneo al servizio in strada, attualmente la cifra e' di 998 persone, più i 50 neo assunti che al momento stanno seguendo il corso di formazione. "Abbiamo bisogno di una programmazione vera - ha concluso Pentenero - da articolare sulla triennalità".