Il pranzo è servito

Dicono che... non si sa chi abbia invitato chi. Attovagliati a un tavolo del Vintage il sindaco Stefano Lo Russo e il suo avversario sconfitto Paolo Damilano, certo hanno parlottato parecchio tra una portata e l’altra. Prove d’intesa da parte dell’imprenditore acqua&vino dopo essersi visto sorpassare nelle relazioni con il primo cittadino da vecchie e giovani volpi della politica? Una concordia istituzionale pur nei rispettivi ruoli? O più prosaicamente il discorso più in voga ai tavoli di casa, ovvero l’aumento delle bollette che mette in difficoltà i Comuni come le imprese? Come sia nato questo brunch resta un mistero. Saranno usciti pagando alla romana? E il pranzo sarà...servito? Ah saperlo...