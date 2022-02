Incendio Val Susa sotto controllo, in corso bonifica area

E' sotto controllo l'incendio che da ieri pomeriggio brucia i boschi di Chianocco, in Valle di Susa. Le squadre dei vigili del fuoco e quelle dei volontari dell'Aib hanno lavorato sui fronti più a valle, dove le fiamme potevano causare gravi danni alla vegetazione della Riserva Naturale dell'Orrido. In azione ieri per alcune ore, per arginare le fiamme nelle zone più impervie, anche due Canadair e l'elicottero della Regione Piemonte. In mattina i vigili del fuoco procederanno con le operazioni di bonifica dell'area.