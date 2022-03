Ucraina: Marrone al contrattacco, "querelo"

L'assessore piemontese di FdI, Maurizio Marrone, da giorni al centro di polemiche perché accusato di essere filo Putin e per essere stato, cinque anni fa, nel Donbass ucraino, dice basta e annuncia querele a chi lo accusa di essere stato a cena, fra gli altri, con Andrea Palmieri, ricercato dalla giustizia italiana. "Sto procedendo con le querele", sottolinea l’assessore regionale in una breve dichiarazione scritta inviata all’Adnkronos in cui precisa: "in ogni caso il soggetto che viene indicato era lì a quella cena non per un incontro con me, ma in qualità di interprete dei giornalisti italiani presenti che accompagnava come guida". In Consiglio regionale la scorsa settimana anche Marrone ha votato l'odg di Palazzo Lascaris che condanna l'aggressione russa in Ucraina.