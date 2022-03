Sveglia

Dicono che… a Torino ci sia qualche problema con la sveglia nella maggioranza che sostiene il sindaco Stefano Lo Russo. Mentre il primo cittadino era a Roma per chiedere al ministro delle Finanze Daniele Franco di rinegoziare il debito monstre della città (4,2 miliardi), a Palazzo Civico la Prima Commissione, convocata alle 9 dalla presidente Anna Borasi per iniziare la discussione sul bilancio di previsione, è saltata per mancanza del numero legale. A marcare visita sono state Alice Ravinale (Sinistra ecologista), Tiziana Ciampolini (Torino Domani) ed Elena Apollonio (Lista Civica). Le prime due hanno giustificato l'assenza per problemi familiari, Apollonio, funzionaria della Città Metropolitana, avrebbe invece chiamato all'ultimo momento dicendo che era stata trattenuta al lavoro (!). E dire che proprio quest'ultima è da annoverarsi tra “chi lavora anche di domenica per una politica al servizio del bene comune” come scriveva ieri in un post su facebook. Il problema, evidentemente, è il lunedì.