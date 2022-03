LA SACRA RUOTA

Stellantis, solo il minimo sindacale per Mirafiori

Al tavolo del governo l'azienda posticipa a fine anno la partenza di Gran Turismo e Gran Cabrio. I full electric di Maserati (Ghibli e Quattroporte) arriveranno nel 2024 e ora a tenere in piedi lo stabilimento di Torino ci pensa la piccola di casa, la 500E (finché dura)

Stellantis conferma gli impegni presi per Mirafiori, rimasto l’unico stabilimento produttivo nel polo di Torino dopo la chiusura di Grugliasco, ma resterà deluso chi si aspettava qualche strategia di rilancio di uno dei simboli dell'industria italiana.

Al tavolo del governo – presenti i ministri Giancarlo Giorgetti (Sviluppo economico) e Andrea Orlando (Lavoro) – il numero uno della regione Emea del gruppo Davide Mele ha ribadito la scelta strategica nelle produzioni relative alla 500 elettrica e dei modelli Maserati. Entro l’anno partiranno Gran Turismo e Gran Cabrio e inizierà lo sviluppo della futura piattaforma elettrica Folgore del Tridente, che consentirà un ammodernamento di tutte le auto Maserati con le nuove motorizzazioni elettriche.

Anche qui Stellantis è in ritardo. Gran Turismo e Gran Cabrio, infatti, erano attese già per il secondo semestre del 2022 (settembre-ottobre), e invece slitteranno a fine anno. A tenere in piedi Mirafiori, per il momento, ci pensa la 500 elettrica, l'unica ad avere dei volumi in grado di garantire l'occupazione. Sono circa 320 i modelli che escono tutti i giorni dalle carrozzerie: a quanto pare la piccola di casa Stellantis continua ad avere mercato e reggerà questi ritmi almeno fino al prossimo anno.

Sono concentrati quasi tutti su di lei i 3mila addetti delle carrozzerie, una parte residuale è ancora impegnata sulla produzione di Ghibli e Quattroporte Maserati, mentre i 500 operai che durante la pandemia erano stati dirottati sulle mascherine ora sono in cassa integrazione. Una buona notizia, per i mille addetti delle meccaniche, arriva da Pomigliano: la produzione della Panda nella città campana andrà avanti fino al 2026 e in corso Settembrini si continueranno a produrre i cambi.

La realizzazione della piattaforma Folgore per il 2024, sulla quale verranno realizzati i nuovi modelli full elettric di Ghibli e Quattroporte (quelli attualmente in produzione sono a motore endotermico), rappresenta solo la volontà di tenere in vita, ancora un po', quella vecchia gloria del boom economico italiano, Mirafiori appunto, dove ormai gli impiegati (circa 7mila) superano di gran lunga gli operai (4.500, tra carrozzerie e meccaniche).

“Quanto annunciato da Stellantis è ciò che ci attendevamo, la novità è il ritardo su Ghibli e Quattroporte” afferma il segretario della Fim-Cisl di Torino Davide Provenzano, che aggiunge: “Restano delle preoccupazioni sulla 500, vista la difficoltà di approvvigionamento su batterie e semiconduttori che già ora incidono sui ritmi di produzione”. Temi che saranno al centro del prossimo incontro tra il ceo Carlos Tavares con Alberto Cirio e Stefano Lo Russo, che si terrà a Parigi in una data ancora da fissare.