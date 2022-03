La scossa di Bucci

Dicono che… Marco Bucci abbia chiesto all’amministratore delegato Gianni Vittorio Armani una relazione sui rapporti “in essere e pregressi” tra le società del gruppo Iren e lo studio notarile di Andrea Ganelli. Com’è noto, il sindaco di Genova e azionista forte della multiutility non ha affatto gradito (per usare un eufemismo) le manovre del professionista volte ad aumentare il numero dei consiglieri in quota a Torino nella futura governance, al di là del patto di sindacato, provando a rivendicare uno dei posti in capo ad Assogestioni.