Ambiente: morto imprenditore vercellese Carlo Marazzato

È morto a 75 anni ,all'ospedale Sant'Andrea di Vercelli Carlo Marazzato, per anni alla guida del Gruppo Marazzato, importante azienda nel campo delle bonifiche ambientali e servizi ecologici con sede a Borgo Vercelli. Proprietario di una delle più grandi collezioni in Italia e in Europa di camion d'epoca, Carlo Marazzato ha contribuito con i figli alla crescita e all'ampliamento della ditta fondata dal padre nel 1952, e ora impegnata in diversi progetti anche nel Torinese. Nel suo magazzino di Stroppiana, destinato a diventare un museo, l'imprenditore vercellese ha collezionato e custodiva centinaia di esemplari tra camion, automobili, motociclette e pezzi d'epoca, tra cui mezzi dei vigili del fuoco e il Fiat 666N, usato nel '47 per le riprese di 'Riso Amaro'. Con l'associazione veicoli storici "4 Assi Più", da lui fondata, portava in giro in sfilate ed esposizioni alcuni pezzi della sua pregiata collezione. "Nel suo viaggio - scrivono dal Gruppo Marazzato - Carlo ha trovato il senso nella dedizione, nell'impegno e nei valori di serietà e rispetto che ha trasmesso ai suoi figli e ai suoi collaboratori, che oggi si stringono alla famiglia". Il gruppo conta 250 dipendenti, 200 mezzi operativi e ha lavorato alla bonifica del cantiere del ponte Morandi a Genova.