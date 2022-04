Rinnovo contratto Farmacie, Torino "favorire il dialogo"

L'amministrazione comunale torinese si impegna "a valutare la maniera migliore per favorire un dialogo e un confronto più produttivi e più efficaci tra le parti in causa". Lo assicurano le assessore comunali alle Partecipate e al Lavoro, Gabriella Nardelli e Gianna Pentenero, che questa mattina hanno ricevuto i rappresentanti di tutte le sigle sindacali delle farmacie comunali di Torino e Venaria oggi in sciopero, o con orario ridotto, per il mancato rinnovo del contratto nazionale con Assofarm. Già il 7 marzo scorso, il Consiglio comunale aveva approvato una mozione che impegnava la Giunta a intervenire sia presso Assofarm che in Anci nazionale per sollecitare la conclusione delle trattative sindacali e "arrivare alla sigla di un Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dignitoso per il settore delle Farmacie comunali".