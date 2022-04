Ucraina: Elkann, sostegno 1 mln euro Ferrari a profughi

"Nelle ultime settimane abbiamo assistito con sgomento e tristezza al conflitto in corso in Ucraina. La risposta di Ferrari in questa tragica circostanza è stata tempestiva, con interventi concreti volti a sostenere l'assistenza dei profughi. Ferrari ha donato un milione di euro per sostenere gli ucraini in difficoltà". Lo ha sottolineato John Elkann, presidente della Ferrari, che ha aperto l'assemblea degli azionisti della casa di Maranello. "I fondi - ha spiegato - saranno impiegati con la collaborazione della Regione Emilia-Romagna, della Croce Rossa e dell'Unhcr (Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati), al fine di sostenere progetti umanitari internazionali in Ucraina e iniziative locali focalizzate sull'accoglienza dei rifugiati in questa regione italiana".