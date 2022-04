Fondazione Crt, aperto fino al 31 maggio il bando Esponente

È aperto fino al 31 maggio sul sito www.fondazionecrt.it il bando Esponente della Fondazione Crt, che sostiene le attività espositive e il riordino delle collezioni dei musei per una maggior fruibilità del pubblico, in particolare dei giovani. Musei, associazioni, fondazioni senza scopo di lucro, enti religiosi, enti locali come i Comuni e le Unioni montane o collinari potranno ricevere fino a 25.000 euro di contributo per ciascuna mostra, attività di catalogazione e riordino delle collezioni, premi e concorsi e, da quest'anno, anche eventi collaterali "off" - quali laboratori, workshop e performance - a supporto dell’attività espositiva tra maggio 2022 e aprile 2023. In linea con l'Agenda 2030 delle Nazioni Unite, Esponente 2022 promuoverà alcuni obiettivi specifici, inserendoli tra i criteri di valutazione: impatto ambientale, parità di genere, valorizzazione della diversità culturale, maggiore coinvolgimento dei giovani nei circuiti professionistici e impiego di mediatori culturali. Dal 2005 a oggi, la Fondazione Crt ha reso possibili con il bando Esponente oltre 1.100 mostre e attività espositive, per contributi complessivi superiori ai 14 milioni di euro.