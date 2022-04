L'assenza di Vercellotti

Dicono che... l’assenza in Consiglio comunale di Vercelli di Carlo Riva Vercellotti al momento voto sul Dup abbia fatto insospettire più di un consigliere di maggioranza. Sfiducia verso il sindaco, Andrea Corsaro, che con l’ex berlusconiano recentemente passato a Fratelli d’Italia non ha mai mostrato grande feeling o insofferenza verso il segretario provinciale dei meloniani Emanuele Pozzolo, considerato dall’ex presidente della Provincia non all’altezza per ricoprire tale ruolo? Chissà.