Al Giro Rivarolo fa la parte del Leone

Il consigliere regionale si è preso la scena e in occasione della tappa partita dalla sua città ha pure ottenuto di dare il via. Intanto briga con Bertot (FdI) per mandare a casa il sindaco Rostagno, di cui è stato pure assessore

In tre anni di mandato da consigliere regionale Claudio Leone, leghista, non si era mai visto in nessuna delle cerimonie ufficiali nella città dove politicamente è nato e da dove ha spiccato il salto verso Palazzo Lascaris, Rivarolo Canavese. È apparso domenica scorsa in occasione della partenza della quindicesima tappa del Giro d’Italia, la Rivarolo-Cogne. E non si è accontentato di un posto sul palco delle autorità, ma forte dell’aiuto dell’assessore regionale allo sport, Fabrizio Ricca, è sceso in strada per dare il via alla prova, accanto allo stesso Ricca, riuscendo a rubare la scena al sindaco Alberto Rostagno e ai suoi più stretti collaboratori, principali artefici di questo evento.

Per la cronaca era stato lo stesso Leone, un paio di mesi fa, ad assicurare al primo cittadino che la Regione sarebbe intervenuta con un consistente finanziamento per sostenere l’organizzazione della tappa di Rivarolo, cosa che finora non si è verificata. Da Torino si ribadisce che i soldi regionali per Rivarolo erano e restano 15mila euro e non i 45mila assicurati dallo stesso Leone. Che nel frattempo pare abbia fatto pace con Fabrizio Bertot, segretario provinciale di Fratelli d’Italia, per dare vita ad una lista unitaria alle prossime amministrative. Obiettivo: mandare a casa la coalizione che sostiene Rostagno e di cui il nostro Leone è stato assessore fra il 2014 e il 2019 . Miracoli della “corsa rosa”.