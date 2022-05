Codazzo

Dicono che… amiche per la pelle siano inseparabili anche sul lavoro. Dove va una va anche l’altra e spesso, molto spesso, si ritrovano assieme a reggere il codazzo del loro principale: il sindaco di Torino Stefano Lo Russo. Ma se, tutto sommato, il presenzialismo pubblico di Valentina Campana è giustificato dal ruolo di capo di gabinetto, ai più sfugge la ragione che porta Alessandra Cimadom a trascorrere molto del suo tempo fuori dal Palazzo civico. “Possibile che il direttore generale del Comune non abbia faccende più impellenti da sbrigare che non fare da valletta a Lo Russo?”, si chiedevano ieri alcuni notabili della città durante l’incontro con il ministro Vittorio Colao.