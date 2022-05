Piemonte: Frediani-Bertola (M4o) colpo di mano per Bongioanni

"Un ennesimo tentativo di colpo di mano da parte della maggioranza si è consumato oggi, a sorpresa durante la seduta in Giunta delle Elezioni, l'organo di garanzia presieduto dalle opposizioni, che si occupa, fra le altre cose, di incompatibilità dei consiglieri regionali, con il preciso scopo di 'salvare' il consigliere Paolo Bongioanni (Fdi), firmatario nei mesi scorsi di un ricorso al Tar in materia di uso della pec per l'elezione di metà mandato dei componenti dell'Ufficio di Presidenza di Palazzo Lascaris che FdI con testa". Lo sostengono in una nota i consiglieri regionali di M4o Francesca Frediani e Giorgio Bertola. "Una bega diventata un pretesto per FdI per chiedere più potere e poltrone - aggiungono Frediani e Bertola - una bega tutt'altro che risolta, in quanto il ricorso è ancora in piedi. Ora si tratta di verificare se la norma che prevede la decadenza per il consigliere regionale che si pone in lite con l'ente sia applicabile, se cioè Bongioanni abbia agito nell'espletamento delle sue funzioni. Argomento non irrilevante, che chiama in causa la libertà di azione dei consiglieri e che potrebbe configurare un precedente, qualunque sia l'esito del procedimento in corso. Iter - concludono Frediani e Bertola - rispetto al quale oggi la convocazione della Giunta prevedeva 'adempimenti', non certo conclusione con una votazione. Questa maggioranza continua a mancare di rispetto delle istituzioni, considerate uno spazio da occupare con arroganza per i propri fini, comunque l'iter proseguirà con regolarità e con i dovuti approfondimenti e il consigliere Bongioanni resterà sulla graticola ancora per un po'.