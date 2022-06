Preioni sulla graticola

Dicono che… nel tramestio che da Alessandria a Novara passando per Torino scuote la Lega piemontese potrebbe presto finire nell’occhio del ciclone Alberto Preioni. Negli ultimi quindici giorni, infatti, in almeno un paio di incontri “riservati” tra alcuni consiglieri il nome del capogruppo a Palazzo Lascaris è risuonato forte e chiaro. Ormai non è più un mistero che una parte della pattuglia leghista non disdegnerebbe cambiare la guida, ipotesi cui finora si è sempre opposto il segretario regionale Riccardo Molinari. Tra quanti si sarebbero espressi – al momento – a difesa di Preioni ci sarebbero gli esponenti di giunta, in particolare l’assessore allo Sport Fabrizio Ricca. Basterà per consentirgli di restare in sella?