SANITÀ & DIRITTI

Aborto, un medico su due è obiettore

I dati del Piemonte: preoccupano i picchi nelle province di Novara e Vco, dove si arriva al 90%. Dopo il pronunciamento della Corte suprema americana, fari puntati sulla legge 194 e sulla sua reale applicazione - TABELLA

In Piemonte un medico su due è obiettore di coscienza, con punte che arrivano al 90 per cento soprattutto nel Nord della regione, nelle province di Novara e del Vco. Il diritto alla libertà di scelta delle donne, sancito dalla legge 194, rischia di essere in pericolo laddove non ci sono i sanitari disponibili a praticare l’aborto. Questione tornata d’attualità dopo il pronunciamento della Corte suprema degli Stati Uniti che dopo cinquant’anni ha cancellato il diritto costituzionale all’interruzione di gravidanza.

“In Italia la partita è tutta concentrata sulla legge 194, che non a caso è finita nel mirino di Fratelli d'Italia, come dimostrano le strumentali pro life prese di posizione dell’assessore Maurizio Marrone in Piemonte” afferma Domenico Rossi, Pd, vicepresidente della Commissione Sanità di Palazzo Lascaris. Poi conclude: “La piena applicazione della norma, datata 1978, da sempre deve far fronte al fenomeno degli obiettori coscienza che in alcuni contesti limitano nei fatti il diritto delle donne”. È stato proprio un suo accesso agli atti, richiesto nei giorni scorsi anche da Silvio Viale, ginecologo, consigliere comunale di Torino e rappresentante storico dei radicali, tra i primi a sperimentare la pillola abortiva.

La media regionale di dirigenti medici specializzati in ginecologia e ostetricia obiettori di coscienza è pari al 46,54%. Preoccupa in maniera particolare la situazione del novarese: nell’Asl di Novara, infatti, si raggiunge la quota del 90% (10 su 11), mentre nell’Aou Maggiore dell’80% (17 su 21). Percentuali molto alte anche nei presidi ospedalieri di Novi-Tortona e Casale-Acqui, dove rispettivamente si raggiungono il 77,78% e il 75%. Situazione analoga anche a Rivoli. (TABELLA)