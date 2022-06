ECONOMIA DOMESTICA

Tutto l'oro di Valenza

Marketing, comunicazione e formazione: così il distretto punta alla leadership mondiale. Alleanza tra le fondazioni Slala e Mani intelligenti. Un'industria con un export da 1,5 miliardi di euro e oltre 4mila addetti

Il distretto orafo di Valenza (Alessandria) cambia passo e punta alla leadership mondiale. Dopo anni di crescita costante e un continuo miglioramento qualitativo, dalle botteghe artigiane ai brand leader, Valenza spinge sull'acceleratore, con un piano complessivo di lancio, che fa perno su marketing, comunicazione e formazione: a ottobre l’avvio del primo corso Its del gioiello. Verranno implementate anche ricerca e innovazione tecnologica, assieme alla logistica di territorio. A segnare la svolta sono le Fondazioni Slala (Sistema logistico del nord-ovest d'Italia) e Mani Intelligenti.

Si punta a semplificare e migliorare la mobilità dei tanti tecnici che, ogni giorno, raggiungono il posto di lavoro a Valenza, oltre a rendere possibile una fruizione intelligente del Valenzano attraverso itinerari e metodologie di incoming turistico. Il Distretto comprende anche Bassignana, Pecetto di Valenza e San Salvatore, conta 743 realtà che occupano complessivamente 4.400 addetti. Nel 2021 l’export si è attestato su 1,446 miliardi di euro, contro i poco più di 2 miliardi del 2019. Ogni anno sono lavorate circa 30 tonnellate d’oro e quasi il 90% delle pietre preziose importate in Italia.

“Nel mirino – spiega Cesare Rossini, presidente Slala – ci sono il rilancio complessivo e un coordinamento delle realtà artigianali, aziendali, di design. Un piano che trasformi Valenza dall'eccellenza nascosta e sussurrata di oggi, in un grande polo di sviluppo percepibile nel mondo e in quel mercato del lusso che dovrebbe subire in modo solo marginale l'impatto della crisi economica". Proprio Slala ha acquisito il marchio “DiValenza-Impronta orafa”. Per Alessia Crivelli, presidente Mani Intelligenti, questa sinergia può davvero segnare una svolta epocale, "facendo emergere la realtà di un territorio unico nel mondo in grado di raccontare un mestiere altrettanto unico". Il sindaco, Maurizio Oddone, parla di vero e proprio orgoglio valenzano.