Rissa a Barriera di Milano, un fermo

Tensioni nel quartiere Barriera di Milano a Torino, dove ieri mattina è scoppiata una rissa che ha coinvolto diverse persone in corso Palermo angolo via Sesia, una zona nota alla cronaca per aggressioni e spaccio. Non si conosco le cause che hanno dato origine al fatto: sul posto è intervenuta la polizia, che ha fermato una persona per resistenza, e sono arrivati i sanitari del 118 con un'ambulanza per un ferito. "Davanti a donne e bambini - denuncia il presidente della Circoscrizione 6 Valerio Lomanto - si è consumata l'ennesima rissa. E' evidente che le forze dell'ordine stanno facendo un grande lavoro ma questo non basta. Nei prossimi giorni depositeremo le richieste per un consiglio aperto in Circoscrizione, al fine di chiedere presidi fissi dell'esercito e che il sindaco Stefano Lo Russo e l'assessora Gianna Pentenero inizino a mettere in campo le azioni che proponiamo da tempo".