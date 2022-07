Sitaf, le domande di Gariglio

Dicono che… se ne parlerà presto in Parlamento della nomina nel cda della Sitaf di Francesco Rizzo. Sulla designazione di Anas (via Ferrovie) dell’avvocato di Marina di Carrara, ex socio di Tommaso Verdini e legale della sorella Francesca, first lady di Matteo Salvini, l’onorevole Davide Gariglio ha, infatti, presentato nei giorni scorsi un’interrogazione ai ministeri delle Infrastrutture e al Mef. In particolare, il deputato torinese del Pd vuole sapere il motivo della scelta fatta dal Governo di indicare Rizzo “già collaboratore esterno del Ministero della Giustizia”, al fianco di Cosimo Ferri, “nonostante non abbia avuto esperienze professionali in tale settore, né sarebbe dipendente del gruppo Ferrovie dello Stato”. Già, perché?