Nasce a Torino movimento civico "Energie in Movimento"

Nasce a Torino "Energie in Movimento", un nuovo movimento civico fondato da amministratori locali e cittadini. Presentato stamani a Torino in una conferenza stampa, si definisce "un movimento civico ispirato a valori liberali, europeisti e riformisti con una visione concreta e chiara per lo sviluppo e la tutela del territorio". "Un movimento civico che porterà nuove energie impegnate per il territorio. Il nostro obiettivo e' lavorare in squadra, aggregando tutti coloro che credono nella partecipazione quale elemento fondamentale dello sviluppo della comunità. Energie in Movimento è la novità civica che serve alla politica del nostro territorio", annuncia Tommaso Varaldo, fondatore e presidente di Energie in Movimento e consigliere comunale di Chieri. "Ambiente, giovani generazioni e lavoro. Vogliamo parlare del prossimo futuro, questi sono i temi che riguardano il presente come il futuro del nostro Paese e su cui siamo principalmente impegnati", commenta Giulia Zaccaro, vicepresidente di Energie in Movimento e Coordinatrice all'ambiente della Circoscrizione 6 di Torino. Il movimento nasce raccogliendo l'adesione di consiglieri eletti nelle Circoscrizioni di Torino e nei Comuni della Città Metropolitana e annuncia un primo ordine del giorno che sarà presentato nelle Circoscrizioni di Torino. Si chiederà un impegno al sindaco e alla Giunta di coinvolgere maggiormente le Circoscrizioni sul tema Pnrr, come annunciato da Francesco Caria, coordinatore del Movimento e consigliere della Circoscrizione 7 di Torino.