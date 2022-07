Abonante non firma

Dicono che… la decisione del sindaco Pd di Alessandria Giorgio Abonante di non sottoscrivere l’appello a favore della prosecuzione del governo di Mario Draghi, rifiutando di aggiungere la sua firma a quella di oltre mille suoi colleghi di diversi schieramenti, stia suscitando parecchio stupore proprio nel partito mandrogno e all’interno della delegazione dem di giunta e consiglio. Stupore e pure un po’ di irritazione, visto che a promuovere l’iniziativa sono stati proprio due primi cittadini del Pd, come il fiorentino Dario Nardella e il torinese Stefano Lo Russo, quest’ultimo preso a modello da Abonante fin dalla campagna elettorale, ma “abbandonato” nell’appello al premier. Una scelta forse dettata dall’esigenza di non irritare gli alleati grillini, rappresentati in giunta dal contiano Michelangelo Serra, fornito peraltro di deleghe pesanti? E dire che persino i suoi colleghi di centrodestra, pur avendo Fratelli d’Italia come azionista di peso nelle loro maggioranze, (vedi Maurizio Rasero di Asti e Andrea Corsaro di Vercelli) hanno aderito all'iniziative senza troppi tatticismi.