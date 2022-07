Da Biella Lauretana acquisisce il marchio Vigezzo

Lauretana si espande e acquisisce lo storico marchio Vigezzo, la cui sede è a Malesco (Verbano-Cusio-Ossola). "Il piano industriale ideato per l'area produttiva di Malesco prevede investimenti sulle strutture e sugli impianti per l'installazione di nuove linee produttive di imbottigliamento sia in vetro a rendere, sia in Pet e, non ultimo, un piano di assunzioni", sono le parole di Giovanni Vietti dell'azienda biellese. I vari formati, pronti per la commercializzazione, avranno una nuova veste grafica, risultato di un rebranding studiato per comunicare qualità, purezza e leggerezza, con un sottile rimando alla storicità del marchio.