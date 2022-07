Elezioni: M5s, Appendino verso candidatura, Iaria a disposizione

I rumor danno per certa la candidatura per il movimento Cinque Stelle dell'ex sindaca di Torino, Chiara Appendino, per le politiche del 25 settembre, mentre la diretta interessata al momento non ha ancora ufficializzato la sua disponibilità. Un nodo che però dovrebbe, a quanto si apprende da fonti vicine al Movimento, essere sciolto dallo stesso Conte in tempi brevi. Dall'ex giunta pentastellata arrivano intanto i primi segnali da parte di chi è pronto a mettersi a disposizione. E' il caso dell'ex assessore all'Urbanistica Antonino Iaria, un nome per il Senato. "Ad oggi - spiega Iaria - non si sa ancora nulla del metodo con cui dobbiamo fare le liste, in così poco tempo. Io sicuramente darò il mio contributo a prescindere da un'eventuale candidatura". Un altro nome, sempre per il Senato, è quello di un altro ex assessore alle politiche per l'Ambiente della giunta Appendino, Alberto Unia. In un post questa mattina si limita a ringraziare e a commentare la decisione del Movimento di non concedere deroghe sul numero di mandati. "La decisione di non derogare al secondo mandato dei portavoce del Movimento 5 stelle lascerà fuori dalla competizione elettorale molte persone che si sono spese senza risparmiarsi per dieci anni cercando di fare il bene comune - sottolinea Unia -. Voglio ringraziarli come cittadino, sia per essersi distinti con il loro lavoro sia per aver mantenuto i temi e i valori al centro della loro azione politica".