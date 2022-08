Ricorso contro Adduce

Dicono che… Laura Adduce abbia cantato vittoria troppo presto. “Sono orgogliosa di essere nuovamente alla guida della grande squadra della Lega come segretario di partito” ha dichiarato qualche giorno fa annunciando la riconferma a segretaria del Carroccio di Rivoli (Torino), comune di cui è anche vicesindaco. A quanto pare un gruppo di militanti della sezione faranno ricorso al Consiglio federale contestando le modalità di svolgimento del congresso locale: “Hanno partecipato i quattro gatti suoi fedelissimi, gli altri, i non allineati, non sono stati neppure convocati”, protestano. “I membri del direttivo, che da Statuto devono essere eletti tra i militanti durante il congresso, sono semplicemente stati nominati dalla Adduce, senza votazione o elezione, essendo già tutto preparato a tavolino una settimana prima del congresso – accusano –. Non sono stati rispettati almeno 8 articoli dello Statuto e del Regolamento”. D’altro canto, non poteva fare altrimenti perché la fronda interna, che vorrebbe le sue dimissioni da segretaria, è sempre più nutrita e determinata. Nel frattempo, per essere più “sicura e blindata”, sottobanco avrebbe fatto promuovere a militanti la mamma e la cugina Sara. “Mancano solo il papà e il suo bassotto, poi ha completato il suo cerchio magico”, concludono con ironia i contestatori.