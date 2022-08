Botta e via

Dicono che... a sprezzo della calura estiva e di zanzare particolarmente voraci, il direttivo provinciale della Lega di Vercelli si sia riunito ieri sera ad Arborio per valutare le auto candidature da aggiungere a quella del deputato uscente Paolo Tiramani. L’ex sindaco di Gattinara Daniele Baglione in solitaria e l’ex presidente della Provincia di Vercelli Eraldo Botta, sostenuto da un paio di militanti, hanno chiesto di poter essere vagliati dal vertice “nazionale”, in virtù di un presunto rapporto personale con il segretario piemontese Riccardo Molinari e con alcuni esponenti di primo piano del partito di altre province. Riusciranno con la benedizione di San Gaudenzio a conquistare l’agognata designazione?