Elezioni: Piemonte, i candidati M5s agli uninominali

Carlotta Tevere (Torino 1), Chiara Appendino (Torino 2), Luca Carabetta (Collegno), Antonino Iaria (Chieri), Antonella Pepe (Moncalieri), Mario Iacopino (Novara), Giuseppe Paschetto (Vercelli), Antonella Scagnetti (Alessandria), Massimo Cerruti (Asti) e Rosina Serratore (Cuneo). Questi i candidati nei collegi uninominali per la Camera per il Movimento 5 stelle, che ha depositato le liste oggi in tribunale. Per i collegi uninominali per il Senato i candidati sono Alberto Unia (Torino), Elisa Pirro (Moncalieri), Luca Zacchero (Novara), Susy Matrisciano (Alessandria) e Roberto Falcone (Cuneo). I 5 stelle sono stati i primi a presentarsi al Palazzo di Giustizia "La composizione, per i collegi plurinominali, è frutto del voto degli iscritti del 16 agosto. Un sano esercizio di democrazia che ci distingue da tutte le altre forze politiche - sottolinea il coordinatore regionale Sean Sacco -. Anche i candidati M5s ai collegi uninominali rappresentano un valore aggiunto per la nostra comunità. Persone che si sono messe a disposizione del progetto per il nostro Paese, con entusiasmo e spirito di servizio. Andranno incontro a sfide molto impegnative - conclude -, sicuramente sapranno affrontarle con tenacia, portando avanti le buone idee che proponiamo ai cittadini".