Elezioni: Napoli, intesa Letta-Conte? Come previsto da Calenda

"Giuseppe Conte non esclude, che in politica equivale a dire certamente, la possibilità di una ritrovata intesa con il Pd all'indomani delle elezioni. Esattamente come ha previsto Carlo Calenda: la traiettoria del Pd è già disegnata e all'indomani del voto quel partito si riconsegnerà anima e corpo all'arcipelago del populismo grillino". Lo afferma il deputato di Azione Osvaldo Napoli. "La disponibilità di Conte non è solo un espediente elettorale - aggiunge - ma è la fotografia impietosa della confusione strategica in cui versa il Partito democratico: impotente a imboccare una via riformista, finirà risucchiato nel radicalismo dei Cinquestelle".