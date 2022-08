Energia: Napoli (Azione), da Calenda proposta di buon senso

"Il problema economico delle famiglie e delle imprese è enorme: abbiamo una situazione critica per 130 mila imprese, 10mila solo a Torino, ci sono 370 mila posti a rischio per la crisi energetica. La proposta di Calenda non è una proposta politica ma di buonsenso. E quando sento certe risposte, come quelle di Conte o di Salvini, che replicano all'appello con delle battute, dico che in un momento drammatico queste affermazioni banali devono essere lasciate stare". Lo ha detto a Radio Anch'io il deputato di Azione Osvaldo Napoli. "Il problema - ha aggiunto - va risolto subito anche da questo Parlamento, per aiutare il Governo a calmierare il prezzo del gas, scorporare le rinnovabili e intervenire con nuove risorse a sostegno di famiglie e imprese affinché possano pagare le bollette".