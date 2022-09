Paola, stai in Campana

Dicono che… tra i presenti sia calato il gelo quando, di punto in bianco, i toni di una riunione apparentemente di routine hanno preso ad alzarsi. Si parlava di come e dove posizionare lo stand del Comune di Torino durante Terra Madre, tradizionale kermesse culinaria organizzata da Slow Food, che si svolgerà al Parco Dora dal 22 al 26 settembre, quando da una parola di troppo è scoppiata una baruffa: una contro l’altra il direttore del Commercio Paola Virano e il capo di gabinetto del sindaco Stefano Lo Russo, Valentina Campana. Che le due non si siano mai amate particolarmente è cosa nota, che dessero spettacolo davanti a dipendenti e assessori, però, non se lo aspettava nessuno.