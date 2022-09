A pranzo con Urbano

Dicono che… i due non abbiano certo scelto un tavolo appartato per un incontro che, almeno nelle intenzioni, avrebbe dovuto essere riservato. E così non sono passati inosservati il sindaco Stefano Lo Russo e il presidente del Toro ed editore Urbano Cairo, attovagliati ieri all’Arcadia per un veloce pranzo di lavoro. Piatto forte dell’incontro pare fosse l’annosa questione del Robaldo, l’impianto nella periferia Sud della città che il club granata, prima o poi, trasformerà nella casa delle sue squadre giovanili. Se abbiano trovato o meno un accordo per i lavori di riqualificazione non è dato saperlo, in compenso possiamo scommetterci su chi alla fine ha pagato il conto.