POST VOTO

Risolto il giallo: l'assassino (di Iaria) è il Viminale

Il Ministero dell'Interno per due giorni ha dato il grillino non eletto. Oggi la rettifica: scatta il secondo seggio per il M5s e l'ex assessore di Torino può festeggiare. A lasciargli il posto il "verde" Romano. Ripescato anche Bossi - TUTTI GLI ELETTI IN PIEMONTE

Nuovo colpo di scena nell’attribuzione dei seggi. Al terzo giorno dalla chiusura delle urne, il Viminale ha pubblicato sul proprio sito i nuovi eletti e sono più d’uno a perdere la poltrona parlamentare da sotto le terga a vantaggio di chi in un primo tempo era stato escluso. A Torino a festeggiare è l’ex assessore all’Urbanistica Antonino Iaria del Movimento 5 stelle. Per due giorni gli analisti di YouTrend hanno continuato a confermare l’elezione dell’esponente pentastellato, mentre i dati ufficiali del Ministero dell’Interno ieri sera lo davano ancora fuori. Oggi la rettifica: Iaria approda a Montecitorio, mentre l’ex grillino Paolo Nicolò Romano, candidato nei Verdi, gli cede il posto. Dall’illusione alla delusione. Un errore dovuto, secondo fonti politiche, a un errore nel sistema del Viminale, corretto dopo quasi tre giorni di confusione.

Iaria ottiene lo scranno parlamentare dopo che è stata riconosciuta l’elezione di un secondo deputato del Movimento 5 stelle in Piemonte. Chiara Appendino, candidata capolista in tutti e quattro i listini proporzionali, scatta nel seggio del Piemonte Sud lasciando il suo posto al secondo in lista, Iaria appunto. Nella nuova assegnazione dei seggi premiato anche Umberto Bossi che torna a Palazzo Madama.

Camera

Fratelli d’Italia : Augusta Montaruli, Andrea Delmastro, Monica Ciaburro, Marcello Coppo (eletti negli uninominali). Fabrizio Comba, Marco Perissa, Immacola Zurzuolo, Emanuele Pozzolo, Vincenzo Amich (eletti nel proporzionale).

Lega : Elena Maccanti, Alessandro Giglio Vigna, Riccardo Molinari, Alberto Gusmeroli (eletti negli uninominali). Andrea Giaccone, Alessandro Benvenuto (eletto nel proporzionale).

Forza Italia : Roberto Pella (eletto nell’uninominale). Gilberto Pichetto e Matilde Siracusano (eletti nel proporzionale).

Pd : Mauro Laus, Mauro Berruto, Federico Fornaro e Chiara Gribaudo e Maria Cecilia Guerra (eletti nel proporzionale).

Sinistra-Verdi : Marco Grimaldi (eletti nel proporzionale).

Più Europa : Riccardo Magi (eletti nell’uninominale).

Movimento 5 stelle : Chiara Appendino e Antonino Iaria (eletti nel proporzionale).

Terzo Polo : Daniela Ruffino, Luigi Marattin (eletti nel proporzionale)

Senato

Fratelli d’Italia : Paola Ambrogio, Gaetano Nastri (eletti nell’uninominale). Lucio Malan, Giorgio Salvitti (eletti nel proporzionale).

Lega : Giorgio Maria Bergesio (eletto nell’uninominale). Massimo Garavaglia (eletti nel proporzionale).

Forza Italia : Paolo Zangrillo (eletto nell’uninominale) e Roberto Rosso (eletto nel proporzionale).

Pd : Andrea Giorgis (eletto nell’uninominale). Anna Rossomando, Francesco Verducci e Enrico Borghi (eletti nel proporzionale).

Movimento 5 stelle : Elisa Pirro