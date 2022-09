Elkann, affronteremo recessione lavorando insieme

"Credo che la recessione sarà una delle difficoltà che potremmo affrontare. La lezione degli ultimi anni è stata che siamo capaci di lavorare insieme per aiutare le persone in difficoltà. Abbiamo governi che lo fanno, persone che lo fanno. Speriamo che anche in futuro si riesca a superare questo problema e, in particolare, ad aiutare chi ha più bisogno". Lo ha detto John Elkann, amministratore delegato di Exor e presidente di Stellantis, durante l'incontro all'Italian Tech Week con Patrick Collison, ceo di Stripe, startup che si occupa di soluzioni tecnologiche per i pagamenti elettronici.