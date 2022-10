Foibe: Marrone, ricordo Cossetto vive sempre

"Norma, in Piemonte il tuo ricordo vive sempre". Così, su Facebook, l'assessore regionale Maurizio Marrone ricorda Norma Cossetto, la studentessa uccisa in Istria da partigiani jugoslavi nel 1943. Ieri a Torino per iniziativa del Comitato 10 febbraio si è svolta la commemorazione "Una rosa per Norma" nel giardino intitolato alle Vittime delle Foibe. "La storia di Norma - ha spiegato Matteo Rossino, esponente del comitato - è un esempio di libertà, coraggio e amore per l'Italia. Mi auguro che venga inserita nei libri di scuola, perché dopo oltre settant'anni di bugie, tutti devono sapere cosa accadde agli italiani in quelle terre".