Artigianato: Bongioanni (Fdi) propone legge su filiera legno

Valorizzare e promuovere la filiera del legno in Piemonte: è l'obiettivo della proposta di legge presentata da Paolo Bongioanni (FdI) nella Terza commissione, presieduta da Claudio Leone. "Per la nostra Regione il legno è molto importante, a partire dalla fase iniziale del reperimento, quindi per l'artigianato che rappresenta una delle eccellenze della montagna piemontese. Ma non va sottovalutato l'ambito industriale, con le grandi capacità di innovazione tecnologica. Si tratta perciò d'un settore molto ampio, come testimonia il filone della carpenteria e delle costruzioni: vale il 5% dell'edilizia regionale" ha sottolineato Bongioanni. Sono intervenuti per delucidazioni Valter Marin (Lega) e Carlo Riva Vercellotti (FdI). "In particolare vogliamo tutelare la filiera corta, l'uso del legno di provenienza regionale, ma anche la promozione delle esportazioni dei prodotti industriali regionali. In più è importante prestare attenzione all'innovazione tecnologica e digitale per la sostenibilità ambientale ed energetica, alla formazione professionale degli addetti e al riciclo dei materiali di scarto" ha concluso Bongioanni. Per quanto riguarda gli aspetti finanziari è prevista una cifra annuale di 1.050.000 euro, di cui 500.000 come spesa corrente. La proposta di legge verrà inviata al Consiglio autonomie locali (Cal) per il parere e ci sarà tempo sino al prossimo 28 ottobre per le consultazioni online di tutti i soggetti interessati. Lo stesso Bongioanni e Mario Giaccone (Monviso) sono stati incaricati di svolgere in Aula le relazioni e di individuare altri consiglieri per quanto riguarda rispettivamente la Maggioranza e l'Opposizione.